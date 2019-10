Dramma della solitudine a Villa Verucchio, 61enne trovato morto in casa E' successo mercoledì mattina, i vicini non lo vedevano da diversi giorni. L'uomo, era conosciuto in città

Cronaca VillaVerucchio | 15:22 - 30 Ottobre 2019 Pattuglia dei Carabinieri e Vigili del Fuoco, foto di repertorio. Dramma della solitudine a Villa Verucchio, questa mattina (mercoledì 30 ottobre) i Carabinieri della locale Stazione hanno trovato il corpo senza vita di un 61enne, all'interno della propria abitazione. L'uomo, molto noto a Villa Verucchio, non dava più notizie di sé da circa una settimana. Sono stati i vicini a richiedere l'intervento dei Carabinieri, che intorno alle 10 e 30 hanno trovato il 61enne riverso a terra, probabilmente vittima di un malore. Soffriva di alcune patologie e viveva da solo: originario di Verucchio, la sua unica parente è una donna anziana.