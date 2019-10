Treno bici, arriva a Rimini l'Intermobility Week: infopoint e angolo riparazione bici gratuito

Turismo

Rimini

| 14:57 - 30 Ottobre 2019

Progetto treno bici.

L'InterMobility Week è il momento clou del progetto BikER, realizzato dall'associazione Salvaiciclisti Bologna e dalla Velostazione Dynamo con il contributo della Regione Emilia Romagna nell'ambito della Legge Regionale 5 Giugno 2017, n.10- Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità.



Per cinque giorni gli esperti di mobilità ciclistica della Velostazione Dynamo insieme ai volontari dell’associazione Salvaiciclisti si sposteranno in cinque delle principali stazioni della regione allestendo un infopoint e un angolo riparazione bici gratuito.

Saranno fornite tutte le informazioni utili agli spostamenti bici+treno, segnalati incentivi comunali, parcheggi custoditi, bikesharing e percorsi ciclabili, oltre che regalati piccoli gadget. Verrà infine messa a disposizione una bicicletta pieghevole da poter provare.



Alla stazione ferroviaria di Rimini l'InterMobility Week farà tappa venerdì 8 novembre alle 14.



Il progetto BikER prevede anche la diffusione di una guida, gratuita e scaricabile online, che riassume tutte le informazioni sull'intermodalità e un evento più tecnico rivolto ai mobility manager operativi in regione.