Rimini Calcio, attiva la prevendita per il derby del Neri contro il Pesaro (ore 15)

Sport

Rimini

| 14:08 - 30 Ottobre 2019

L'esterno Nava in azione contro la Fermana.



E' attiva la prevendita per la sfida Rimini-Vis Pesaro, in programma sabato 2 novembre allo stadio "Romeo Neri" con inizio alle ore 15 (arbitro Gianpiero Miele di Nola, assistenti Paolo Laudato di Taranto e Francesco Bruni di Brindisi)



I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:



Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)



La biglietteria dello stadio sarà aperta venerdì, dalle 10 alle 12, e sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.15.



Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare code ai botteghini.



Si ricorda che si potranno acquistare un massimo di 4 tagliandi a persona e che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun biglietto.



Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.



OSPITI: I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati, al costo di € 10 + diritti di prevendita (Under 14 € 2 prevendita inclusa), nel seguente punto vendita:



Prodi Sport, largo Ascoli Piceno 5/7 – Pesaro



I tagliandi sono acquistabili sino alle ore 19 di venerdì, il giorno della gara la biglietteria Ospiti resterà chiusa.

.