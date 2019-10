Il karate del Garden è d’oro con il piccolo Thaley Vanucci

Sport

Rimini

| 12:45 - 30 Ottobre 2019

Thaley Vanucci con la medaglia d'oro.

Due giorni di gara intensi per i ragazzi e i tecnici della sezione karate del Garden che si sono misurati con gli atleti più forti d'Italia nel 17° Campionato Nazionale ASI conquistando uno storico oro.

Nel palazzetto di Caorle (VE) il piccolo Thaley Vanucci (9 anni) ha fatto scintille infiammando anche gli arbitri che non si sono trattenuti dal fare i complimenti all’atleta della Polisportiva. Nella prova di kata ad eliminazione diretta il piccolo karateca ha sbaragliato gli avversari con punteggio netto; nonostante qualche difficoltà iniziale, seguendo scrupolosamente i consigli tecnici dei maestri Simone Montuori e Cindy Castellani, Thaley è riuscito a portare a casa la medaglia d'oro. Emozionante anche la prova del kumite dove Vanucci ha superato brillantemente tre turni di eliminatorie perdendo poi la finale di pool. Si è poi rifatto nel turno dei ripescaggi aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

"Cerchiamo di alzare sempre di più l'asticella aumentando il livello delle gare a cui portare i nostri ragazzi, - commentano i tecnici Montuori e Castellani - infatti in programma abbiamo la nostra prima gara internazionale che si terrà il 16 e 17 novembre a Ljubljana in Slovenia dove dovremo affrontare atleti da tutto il mondo. Sarà sicuramente un'esperienza fantastica per i nostri ragazzi”.