Operazione lungomare, maxi investimento della Regione per riqualificare il waterfront di dieci comuni

Rimini

| 12:45 - 30 Ottobre 2019

Sindaci, assessori e il presidente della Regione alla presentazione della maxi operazione lungomare.

Dieci grandi cantieri pronti a partire in altrettanti comuni della riviera romagnola, tra Rimini e Comacchio, pe rendere tutta la costa adriatica più bella e attrattiva per turisti e residenti. Grazie a un impegno economico della Regione Emilia-Romagna unico in Italia da ben 32 milioni e mezzo di euro, i progetti potranno concludersi entro il 2021 e collegare sotto il segno della sostenibilità ambientale, della modernità e dell’attrattività le porzioni di riviera di dieci comuni, di cui 5 della provincia di Rimini.



Gli interventi nella Riminese

Nel capoluogo verrà costruito il Parco del mare per 16 chilometri sul lungomare sud; a Bellaria verrà costruito un nuovo asse pedonale per proseguire via Colombo e sarà costruito il lungomare a Bellaria centro e nord; a Cattolica sarà riqualificato e rifunzionalizzato il lungomare di Levante-Rasi-Spinelli; a Misano Adriatico verrà riqualificato il lungomare sud da via D’Azeglio a piazza Colombo; infine a Riccione verrà sistemata la passeggiata Goethe e Shakespeare da piazzale Azzarita al Rio Marano. (f.v.)