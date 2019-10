Basket giovanile, l'Under 15 Angels/RBR doma la Virtus Bologna: 61-57

Sport

Rimini

| 12:10 - 30 Ottobre 2019

Oltre all'Under 18 RBR/Titans successo anche dell'Under 16 RBR/Angels.





Se l’Under 18 Titans di coach Padovano batte in casa Jesi 86-73 (20 di Felici e 18 di Palmieri) e resta al comando della classifica, Va ko l’Under 16 Angels di Larry Middleton, ma l’avversario, la Virtus Bologna, è tra i migliori del panorama italiano. Una sconfitta ‘vendicata’ dai fratellini minori dell’Under 15 di coach Miriello, che al PalaSgr hanno la meglio proprio sulle V nere grazie ai 17 punti di Bonfé e Macaru.

U16, ANGELS/RBR BENE NEL PRIMO TEMPO; POI LA VIRTUS DILAGA







Ottima prova di Santarcangelo che affronta una trasferta difficile con l’atteggiamento giusto. I ragazzi di coach Middleton riescono infatti a tenere bene il ritmo di una buona Virtus, che, per 2 quarti è avanti solo di 5 punti. Nella ripresa però la stanchezza si fa sentire per Santarcangelo, che subisce la corsa di una Virtus ancora fresca. Finisce 101 a 67, ma un buon segnale per gli Angels/RBR che sono pronti a lavorare sodo. Da segnalare che nelle file romagnole quest'anno manca una pedina importante, Alessandro Scarponi passato in prestito alla Stella Azzurra Roma.







VIRTUS BOLOGNA – ANGELS SANTARCANGELO/RBR 101-67



ANGELS/RBR: Neri, Ballarini 3, Buo 11, Karpuzi 6, Mulazzani 13, Piacente 3, Ricci 6, Dellarosa 4, Lodovichetti 2, Amati 10, Polverelli, Vittori. All.: Middleton, ass. Renzi.







U15, SUCCESSO DI PRESTIGIO PER GLI ANGELS/RBR CONTRO LA VIRTUS





Prestigiosa vittoria per gli Angels/RBR classe 2005 contro una Virtus Bologna mai doma. Gara conclusasi alla grande e cominciata anche bene, con un avvio tutto gialloblù grazie a un 5-0 lampo di Giacomo Benzi. Ottima la circolazione di palla dei ragazzi di Miriello che cercano e trovano con frequenza la scelta di tiro migliore. Bonfè e Macaru sono praticamente incontenibili con il loro atletismo e segnano a ripetizione trascinando la squadra. Il vantaggio degli Angels tocca e supera la doppia cifra di vantaggio più volte. All'intervallo il tabellone recita +10 Santarcangelo (39-29).

Il divario rimarrà tale anche al termine della terza frazione di gioco (51-41 al 30'), ma giunti a metà dell'ultimo quarto, i padroni di casa vengono colpiti da un evidente calo fisico con conseguente perdita di lucidità nelle scelte. Ne approfittano le V nere che, rimontando, agguantano il pareggio a quota 57 a meno di due minuti dalla sirena finale. L'inerzia passa tutta nelle mani degli ospiti ma gli Angels reagiscono ai colpi incassati con un tiro dall'angolo di Paduano su rimbalzo offensivo di Benzi e col 2/2 ai liberi di un glaciale Macaru che chiude la gara. Finisce 61-57, grandissima vittoria. Prossimo match domenica 10 novembre contro la Pallacanestro Reggiana.

ANGELS SANTARCANGELO/RBR – VIRTUS BOLOGNA 61-57



ANGELS/RBR: Antolini 2, Bonfè 17, Macaru 17, Benzi 5, Lombardi, Paduano 6, Pacucci ne, Fabbri 2, Morandotti 4, Pini, Morri 4, Mari 4. All. Miriello, ass. Brienza.