Al parco di Miramare per scambiare libri, chiacchiere e una tazza di tè: l'idea di una lettrice riminese

| 06:33 - 31 Ottobre 2019

Lo scambio di libri ideato da Stella Manduchi a Miramare.

La lettura è una buona abitudine che non soltanto si sta perdendo, ma che è sempre meno condivisa. Ecco perché Stella Manduchi, appassionata lettrice riminese, ha deciso di lanciare un’iniziativa ideata dal mescolamento di più idee raccolte in giro. Non è uno scambio, non è un mercatino, non è una vendita: è momento di condivisione della lettura accompagnato da una buona tazza di tè. O tisana, per chi soffre la teina.



«Si dice spesso: leggo poco perché non ho tempo, o perché i libri costano, o perché non li trovo. Questa iniziativa diventa la possibilità di avere una libreria a cui attingere come fosse quella di un amico o un conoscente», spiega l’ideatrice con profonda semplicità, «non c’è l’obbligo della restituzione: se il libro piace, si può tenere. A casa tutti abbiamo un libro che ha fatto il suo corso, o che abbiamo iniziato e non siamo riusciti a finire, oppure che non rileggeremo mai. Ecco proprio quel libro potrebbe diventare rivelatore per un’altra persona che non ha saputo, o potuto, raggiungerlo». Oltre alla volontà di rendere la lettura più accessibile e condivisa, c’è anche un retropensiero è un po’ più ambizioso: «Nella vita che tutti conduciamo, che è permeata dalla tecnologia e dalla quale io per prima non tornerei indietro, la velocità non va d’accordo con la profondità. Allora dobbiamo allenarci a rallentare, per poter scegliere nel profondo, scavare negli argomenti e apprendere veramente le cose, non usarle. Fra trent’anni probabilmente non saremo più capaci di avere un pensiero profondo. Saremo tecnologicamente avanzati, ma non sapremo scavare».



L’appuntamento con lo scambio di libri e la condivisione di una buona tazza di tè o tisana è fissata per oggi, giovedì 31 ottobre alle 16.30 al parco Spina Verde di Miramare a Rimini, vicino alla casetta di Ci.Vi.Vo. che è adiacente all’area di sgambamento cani. Assieme ai libri ci si può portare la propria tazza, perché Stella penserà a tutto il resto. I prossimi appuntamenti saranno condivisi di volta in volta attraverso la pagina Facebook Libri a scambio. E chissà che con il tempo, se la buona pratica dovesse diffondersi, le occasioni non vengano organizzate anche in altre aree verdi della città di Rimini. (f.v.)