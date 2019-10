Cronaca

Rimini

| 08:17 - 30 Ottobre 2019

La sede della Provincia di Rimini in via Dario Campana.

È tornato nel mirino dei ladri il bar della sede provinciale di via Dario Campana a Rimini. Come riporta Il Corriere di Romagna, lunedì notte il punto ristoro è stato trafugato del fondo cassa e di alcuni generi alimentari. Un centinaio di euro e un po’ di cibo il bottino, che il presidente dell’ente Riziero Santi ha prontamente denunciato alle forze dell’ordine, chiedendo maggiori controlli e sorveglianza, visto che si tratta già della seconda volta in poco tempo che i ladri entrano e rubano.