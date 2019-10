Valmarecchia: danni causati da lupi e Polizia "Sotto organico" al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza

Attualità

Novafeltria

| 19:11 - 29 Ottobre 2019

Il Prefetto Camporota nell'incontro al teatro sociale di Novafeltria.

Il teatro Sociale di Novafeltria ha ospitato oggi (martedì 29 ottobre) il primo di un ciclo di incontri del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che il Prefetto Alessandro Camporota ha organizzato fuori dalla sede della Prefettura di Rimini per offrire alle singole realtà locali la possibilità di illustrare le problematiche e le criticità dei luoghi coinvolti. Diversi i punti all’ordine del giorno e, in particolare, il punto della situazione sulle tematiche attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica nei Comuni della Valmarecchia; i danni alle aziende del settore zootecnico, in relazione alla diffusione di lupi e cinghiali.



Sul versante del primo punto all’ordine del giorno, sia il Questore De Cicco che il Comandante Provinciale dei Carabinieri Sportelli hanno evidenziato il calo dei reati contro il patrimonio nell’area geografica di riferimento, con l’unica eccezione del mese di novembre per il Comune di Santarcangelo di Romagna, in concomitanza con la Fiera di San Martino.



Sul versante dell’ordine e della sicurezza pubblica in Valmarecchia è stata evidenziata la costante azione di prevenzione delle Forze di Polizia presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia Stradale e Polizia Locale) che agiscono in sinergia tra loro e con altre realtà locali, a partire dal mondo della Scuola in relazione ai giovani o con le parrocchie, sul fronte del contrasto alle truffe per gli anziani, con i militi dell’Arma particolarmente impegnati su entrambi i fronti.



I Sindaci hanno ringraziato le Forze di Polizia confermando il dato che non rilevano criticità per i profili dell’ordine e della sicurezza pubblica, mentre così non è per quel che concerne l’esiguità della consistenza organica della Polizia Locale che opera con numeri insufficienti rispetto alle esigenze del territorio.



La presenza del Presidente della Provincia ha poi consentito di affrontare anche i problemi correlati alla viabilità, non solo sul fronte dei sistemi di controllo (autovelox). per i quali il Prefetto ha sottolineato la necessità di una documentata sussistenza dei presupposti, ma anche sul versante della sicurezza e della percorribilità, con riferimento alle risorse destinate alle arterie del territorio.



In relazione alla viabilità e ai segnalati dissesti idrogeologici, il Prefetto ha comunque assicurato la convocazione di specifici incontri.



Particolarmente ampia ed articolata è stata la discussione sulla presenza dei lupi e dei cinghiali nell’area geografica in argomento e sui danni provocati alle coltivazioni e agli allevamenti. Diversi i punti di vista emersi da una disamina sia tecnica (veterinario, esponente regione, carabinieri forestali, ) sia esperienziale (gli Amministratori Locali), con la consapevolezza di affrontare situazioni complesse ai fini di una soluzione efficace.



Sul tema si è comunque convenuti sull’esigenza di istituire un tavolo tecnico e sulla necessità di approfondire la normativa vigente in materia (nazionale e regionale) anche al fine di valutare concretamente la possibilità di proporre modifiche in sede legislativa.