Basket giovanile, il Bellaria infila la doppietta con Under 18 e Under 15

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:58 - 29 Ottobre 2019

Il Bellaria Under 18.

Doppia e netta vittoria per le squadre giovanili del Bellaria.



Under 18



Bellaria - Bertinoro 64-32



L'Under 18 del Bellaria trova immediatamente il riscatto dopo il ko della prima giornata a Forlì contro i Tigers e fa un solo boccone del Gaetano Scirea di Bertinoro: 64-32 il finale. Il match giocato al PalaTenda davanti ad un buon pubblico non è mai stato in discussione con la squadra di Ricciotti a condurre di 15 punti già alla fine del primo quarto. Da sottolineare la buona intensità difensiva, la fluidità di gioco, l'applicazione mentale per tutta la partita che invece a Forlì era mancata nella seconda parte di gara. Due i giocatori in doppia cifra, il centro Donati ha dettato legge sotto i tabelloni, bene anche Maggioli. Tutti e dieci i giocatori a referto sono andati a segno. Prossima sfida lunedì 4 novembre in trasferta contro lo Junior Basket Ravenna.



Il tabellino



BELLARIA: Giorgetti 8, Canducci 4, Zonzini 12, Zamagni 1, Maggioli 9, Candelieri 2, Soumi 5, Gorini 12, Arecco 3, Donati 8. All. Ricciotti.



GAETANO SCIREA: Onofri 5, Matteucci, Vaduva 6, Di Leonfronte 8, Brocchi, Lolli 2, Batani, Foschi 4, Giugliani 2, Rossi L., Mazzini 5, Rossi V. All. Bilardo.

PARZIALI: 19-5, 35-12, 48-17







Under 15



ASD Morciano Eagles - Bellaria Basket 49-65



Riscatto anche per la Under 15 in trasferta ai danni del Morciano Eagles. Vittoria netta con la squadra di Ricciotti che ha giocato la partita perfetta: ha comandato dall’inizio alla fine non perdendo mai la concentrazione anche in fase difensiva al cospetto di avversari più forti fisicamente. Nella bella prova del collettivo da segnalare Parini (4/4 ai liberi e 6/6 al tiro) e Bussi (17, miglior marcatore).

Prossimo impegno mercoledì 6 novembre alle 17,45 contro Cesena



Il tabellino



MORCIANO: Ardoini, Leardini 2, Lamberti 10, Sabbatini, Parente 8, Marzi, Drudi, Dall'acqua, Travagliati 5, Ruggeri 3, Vollono, Bordoni 2. All. Battistoni



BELLARIA: Bussi 17, Bisacchi, Raschi 2, Ricciotti 5, Parini 16, D'Alessandro 2, Spazzoli, Mininno 2, Semprini, Polanco 9, Lumini 12. All. Ricciotti



Parziali: 13/11- 19/32 - 41/48 - 49/65