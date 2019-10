TEDx torna a San Marino: ospiti i riminesi Damiano e Margherita Tercon con Philipp Carboni

Eventi

| 17:34 - 29 Ottobre 2019

Margherita, Philipp e Damiano saranno ospiti di TEDx Città di San Marino.

Ci saranno anche i fratelli riminesi Damiano e Margherita Tercon assieme al compagno di lei Philipp Carboni al TEDx “Unlimited” che sabato 9 novembre sarà ospitato al palazzo congressi Kursaal, quindi per la seconda volta nella repubblica di San Marino. Dalle 14 fino a tardo pomeriggio si alterneranno 11 speaker e 2 performer che, in uno spazio di 18 minuti, saranno chiamati a condividere le idee che meritano di essere diffuse, offrendo stimoli, emozioni, spunti e idee. La giornata terminerà con un momento di networking accompagnato dall’aperitivo, dove sarà possibile scambiare qualche parola con gli speaker, con i membri del team e con gli altri partecipanti.



SPEAKER E PERFORMER. Oltre a Damiano, Margherita e Philipp si potranno ascoltare i sanmarinesi Veronica Valentini parlare della sua vita da ingegnere biochimica, tra limiti e opportunità, e Federico Tombari, manager e docente accademico presso Google sulle nuove tecnologie di intelligenza artificiale e deep learning; Carlo Alberto Pratesi, docente ordinario di marketing innovazione e sostenibilità all’università Roma Tre su biodiversità e impresa; l’esploratore e divulgatore Alex Bellini; il biochimico Paolo Fattori con una parentesi sull’evoluzione biologica e umana; il project manager Stefano Vitali su limiti della malattia e modi per superarla; la comunicatrice scientifica Silvia Kuna Ballero sulla corsa dell’uomo verso Marte; lo stilista di modest fashion Hind Lafram; l’agricoltore colombiano Emilio Zapata sulla vita della comunità di Paz di San Josè de Apartado; il fotoreporter Gabriele Micalizzi, rimasto ferito in un recente attentato dell’Isis in Siria.

Al termine ci sarà l’esibizione di Drumness, percussioni sperimentali tra il medievale e il futuristico, e gli Zero Show assieme agli Urban Freedom, parkour oltre ogni limite.



UNLIMITED. L’evento, senza scopo di lucro, è organizzato "per portare aria nuova in un territorio che ha un forte bisogno di apertura mentale, contaminazione internazionale e di un nuovo modo, positivo e concreto, di lanciare la propria immagine oltre i confini", commentano gli organizzatori. Allo stesso tempo "San Marino ha la potenzialità per essere un luogo strategico dove valorizzare la cultura e l’innovazione, ed essere pronto ad accogliere sfide e proposte di alto livello".



TED. È un'organizzazione mondiale no-profit che organizza ogni anno una conferenza a Vancouver, in Canada, dove gli speaker portano sul palco idee innovative, risultati di ricerche o scoperte in grado di stimolare il pubblico ed accendere una luce per illuminare la mente di chi ascolta. I brevi interventi di 18 minuti spaziano dalla tecnologia all'intrattenimento, dall'ingegneria al design, dall'arte ai diritti umani, e sono presentati da speaker provenienti da diversi ambiti: aziende, università, organizzazioni senza scopo di lucro, ecc. TED oggi è una realtà a livello mondiale che chiama a raccolta i maggiori pensatori mondiali come Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking e Sarah Silverman. (f.v.)