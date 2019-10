Rifinanziato il Fondo sociale per l'affitto, un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà

Attualità

Emilia Romagna

| 16:39 - 29 Ottobre 2019

La Regione rifinanzia il Fondo sociale per l’affitto. Una vera e propria boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà che faticano a sostenere mensilmente la spesa per l’affitto di casa. Ad illustrare alla stampa contenuti del provvedimento e modalità di assegnazione dei contributi saranno il presidente della Regione con delega al Welfare e alle Politiche abitative, Stefano Bonaccini, e il sottosegretario alla Presidenza, Giammaria Manghi.

L’appuntamento è giovedì 31 ottobre alle ore 11 in viale Aldo Moro 52, ufficio stampa della Giunta regionale, 13^ piano.