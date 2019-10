Riccione: per il Pedibus Day anche la Giunta con i bimbi per raggiungere scuola

Attualità

Riccione

| 14:59 - 29 Ottobre 2019

Giornata di avvio del progetto Pedibus.

Si è svolto martedì mattina, 29 ottobre, il Pedibus Day, giornata di avvio del progetto Pedibus, iniziativa promossa dal Comune di Riccione e dall’Istituto Comprensivo n. 2 “Gianfranco Zavalloni”, presieduto dal Dirigente Nicola Tontini, che comprende i plessi scolastici di Fontanelle, Riccione Ovest, Riccione Paese, Marina Centro e Panoramica . All’iniziativa ha partecipato anche l’istituto Maestre Pie, con sede in via Lazio.



Assieme ai bambini, hanno percorso il tragitto per raggiungere le varie sedi scolastiche, anche il sindaco Renata Tosi e la Giunta.Operatori della Polizia Locale hanno distribuito un gadget rifrangente, da indossare al braccio o al polso, per aumentare la visibilità del pedone e renderlo così più sicuro in strada.

Sono 7 le linee pedibus, due in più rispetto allo scorso anno, l’ormai noto scuolabus con i piedi, che accompagna ogni mattina oltre 100 bambini a scuola.



A partire dalle 7.45 di ogni mattina si sale a bordo e i diversi gruppi si mettono in movimento dai capolinea per raggiungere la scuola in orario, con zero emissioni e tanto divertimento. In questo modo si elimina buona parte del traffico all’esterno dei plessi scolastici, salvaguardando l’ambiente.



“ Con l’inserimento di due nuove linee pedibus – dichiara l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra – su richiesta dei genitori e sollecitazione degli insegnanti, diamo risposte quest’anno sia agli alunni della scuola primaria di via Cairoli, aperta e attrezzata per ospitare i bimbi della sezione di 5 classi della scuola “ Marina Centro” di via Catullo, per la quale è prevista la realizzazione ex novo, che del plesso della Mestre Pie in zona Paese. Questa nuova linea, partita in via sperimentale oggi, entrerà definitivamente in funzione da lunedì 4 novembre. Grazie alla preziosa collaborazione della nostra Polizia Locale, degli insegnanti e dei genitori, un altro anno scolastico sarà caratterizzato da questa sana abitudine per gli studenti di arrivare a scuola a piedi”.



I bambini, con il servizio pedibus, hanno l’opportunità di fare movimento, stare assieme agli altri compagni ed esplorare il proprio quartiere da vicino. Il pedibus è guidato da due genitori-autisti, le cui fermate sono state concordate e prestabilite, lungo un percorso condiviso, con orari fissi e un regolamento da seguire.

Ai capolinea sono allestite delle vere e proprie fermate con cartelli segnaletici, sia gli autisti che i passeggeri sono dotati della speciale casacca catarifrangente con il noto logo che indossano durante il percorso.



L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di educazione alla sicurezza stradale che il Corpo di Polizia Locale svolge insieme alle scuole. Gli operatori di Polizia Locale occasionalmente accompagneranno le diverse linee pedibus per aiutare a meglio comprendere le regole e i comportamenti corretti da osservare sulla strada.



Linee Pedibus



Linea Gialla: in partenza dal parcheggio del Cimitero Vecchio direzione al plesso Scuola Riccione Paese;

Linea Azzurra: in partenza da viale Toscana adiacente la Residenza Pullé arrivo alla scuola Riccione Ovest di via Alghero;

Linea Indaco: in partenza da via Potenza direzione scuola Fontanelle in via Ionio;

Linea Rossa: in partenza da via Sicilia, presso la Chiesa stella Maris in direzione Scuola Fontanelle, di via Ionio;

Linea Verde: in partenza de via Ortona verso Scuola Fontanelle di via Ionio.



Nuova linea attivata : Linea Blu, in partenza dal parcheggio di via San Martino direzione scuola di via Cairoli;



Dal 4 novembre una nuova linea coprirà l'Istituto Maestre Pie di Corso F.lli Cervi con partenza da piazza Unità.