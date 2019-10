Dal burlesque alla sala d'incisione: la "Rinascita" di Melissa

Attualità

Cesenatico

| 14:44 - 29 Ottobre 2019

Melissa.

Si chiamerà "Rebirth" (la rinascita) il primo lavoro discografico di Miss Violet Queen, la poliedrica artista di Cesenatico diventata celebre per la sua partecipazione a Miss Burlesque Italia.



Fisico statuario ("merito degli allenamenti giornalieri alla My Place"), sguardo killer e caschetto alla Rosa Fumetto, Melissa è stata infatti selezionata dall'etichetta Liquid Gold Records di Roberto Savelli per interpretare un nuovo brano latin-pop che sarà registrato entro quest'anno negli studi della OroVivo Recording. Un lavoro a cui la conturbante 27enne di origini venete presterà la voce ma anche il fisico. Nei giorni scorsi, infatti, il celebre fotografo romano Stefano Primaluce è giunto appositamente a Cesenatico per immortalarla in uno shooting fotografico da cui - al termine di un contest digitale che sarà pubblicato nelle stories giovedì 31 ottobre sull'account instagram di Melissa (@missvioletqueen) - uscirà l'immagine ufficiale che farà da cover al Cd.



Per Melissa - artista eclettica, modella eccentrica e con un talento sconfinato per la danza - si tratta di una grande opportunità professionale dopo i duri anni della "gavetta" che l'hanno vista impegnata, come ballerina e pierre, nei più gettonati locali della riviera romagnola, ma anche in Australia dove, per quasi un anno, ha lavorato per un'importante accademia di danza. Nei suoi progetti futuri un calendario in Val di Fassa per la Union Hotel e la partecipazione ad un nuovo video musicale che sarà registrato a dicembre in un'importante località turistica delle Dolomiti.