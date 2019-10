Il Comune di Rimini acquista auto elettriche: in pubblicazione il bando

Attualità

Rimini

| 14:29 - 29 Ottobre 2019

E’ in pubblicazione sul Portale delle gare d’appalto del Comune di Rimini l’avviso pubblico di indagine esplorativa per la fornitura di autovetture elettriche per il Comune di Rimini.

“Il comune di Rimini si orienta velocemente verso la mobilità elettrica – è il commento degli assessori Anna Montini e Roberta Frisoni –. Non solo il Metromare, che nei prossimi mesi avrà mezzi completamente elettrici, ma anche per il parco auto del Comune ci si orienta verso una maggiore dotazione di auto elettriche sia per migliorare la qualità dell’aria in ambito urbano sia per indicare la direzione verso cui una comunità sempre più attenta alla sostenibilità ambientale dovrebbe andare. Del percorso intrapreso verso la mobilità elettrica fa parte anche l’infrastrutturazione di colonnine di ricarica nel territorio comunale che partirà a breve e che garantirà un’offerta anche per i turisti che arrivano nella nostra Città.”

Le autovetture che il Comune di Rimini chiede al mercato sono infatti automezzi con alimentazione esclusivamente elettrica, utilitarie almeno a due posti, a emissioni pari a zero, con un’autonomia minima di 150 km nel ciclo urbano.

Sono 60 i giorni entro cui gli operatori potranno presentare le proprie proposte e partecipare alla procedura denominata “richiesta d’offerta” su piattaforma Mepa Consip.



https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G02753