Il Comune di Santarcangelo assume, un posto disponibile: il bando scade il 4 novembre

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 29 Ottobre 2019

Piazza Ganganelli di Santarcangelo.

C’è tempo fino a lunedì 4 novembre per partecipare al bando di concorso indetto dal Comune di Santarcangelo per l’assunzione di un dirigente per il settore Amministrazione. Il concorso pubblico è finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato a cui affidare la responsabilità del settore Amministrazione, attualmente articolato nei seguenti servizi: “Indirizzo, organizzazione e controllo”, “Servizi contabili”, “Servizi per il Cittadino”, “Servizi Scolastici” e “Servizio Informalavoro”.



Tutti i requisiti di ammissione indicati nel bando – consultabile sul sito dell’Unione dei Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it) e su quello del Comune di Santarcangelo (www.comune.santarcangelo.rn.it) – devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso, ossia entro le ore 12 di lunedì 4 novembre 2019. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica collegandosi ai siti dell’Unione o del Comune di Santarcangelo: le istruzioni dettagliate per la compilazione del modulo sono indicate nel bando. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Unico del Personale (piazza Ganganelli, 1 – tel. 0541/356.311-287-310) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.