Provincia di Rimini cerca un nuovo consigliere di parità: a breve scadenza del bando

| 13:56 - 29 Ottobre 2019

Carmelina Fierro, attuale consigliere provinciale di parità.

Si avvicina la scadenza dell’Avviso pubblico per la procedura di selezione del consigliere provinciale di parità effettiva e supplente, che succederà a Carmelina Fierro il cui mandato è in scadenza.



Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 5/11/2019, secondo una delle modalità indicate dall'Avviso (http://www.provincia.rimini.it/consigliera-parita).



Il consigliere di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici.



Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i Consiglieri di parità sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.



L’incarico ha durata di 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta.



Le Consigliere e i Consiglieri di parità devono possedere specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.



Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0541 716358 oppure inviare mail al seguente indirizzo: alessandro.ubaldi@provincia.rimini.it (Ufficio Pari Opportunità - referente Ubaldi Alessandro)