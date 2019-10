Latitante da qualche giorno, fermato per un controllo e arrestato In manette un 36enne tunisino, che lo scorso 23 ottobre è stato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere

Cronaca Rimini | 13:53 - 29 Ottobre 2019 Polizia di Rimini (foto di repertorio). Un uomo di nazionalità tunisina è stato fermato e arrestato dalla Squadraa Volante della Polizia nel pomeriggio di ieri (lunedì 28 ottobre). L'uomo, 36 anni, sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato destintario di un provvedimento di aggravamento della misura, emesso dal Tribunale di Rimini lo scorso 23 ottobre, che dispone la sua custodia cautelare in carcere. Dopo alcuni giorni di latitanza l'uomo è stato fermato sulla via Emilia a Rimini: la pattuglia lo ha notato e sottoposto al controllo, scoprendo le sue pendenze giudiziarie.