Serie di incontri dedicati all'universo femminile a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:33 - 29 Ottobre 2019

Dopo il laboratorio di sabato, partono le attività organizzate dall'associazione Ora d'Aria ed il comune di Santarcangelo: lunedì 4 novembre alle 21.15 al Supercinema ci sarà la proiezione film Precious, che si inserisce tra le attività programmate dai comuni di Poggio Torriana e Santarcangelo, rivolte ai giovani, in particolare alle ragazze adolescenti.



«Proprio per ricordare a tutte le giovani donne che esiste sempre una possibilità di cambiamento ed un nuovo orizzonte, commenta l'assessore Francesca Macchitella, che abbiamo ritenuto opportuno far vedere gratuitamente questo film, seppure la storia sia profondamente drammatica, la protagonista del film riesce a lanciare un messaggio di speranza e di miglioramento delle proprie condizioni di vita, quando sembra che tutto non possa andare peggio».



Il film è ambientato nella Harlem povera e disagiata degli anni ottanta e Precious è una adolescente obesa e semianalfabeta che subisce violenza domestica, solo grazie all'interessamento della direttrice scolastica, la ragazza viene mandata in un istituto per ragazzi con problemi sociali. Lì inizia pian piano a recuperare la fiducia in sé stessa e, grazie all'aiuto di diverse persone, Precious inizia un percorso verso una vita più umana e felice.