C'è "Pane e internet" alla biblioteca comunale di Cattolica, ultimi giorni per iscriversi

29 Ottobre 2019

Continua il programma dell'autunno 2019 di corsi e incontri "Pane e Internet" presso la Biblioteca Comunale di Cattolica, nell'ambito dell'Agenda Digitale della Regione Emilia Romagna, progetto Cittadini 100% digitali. La finalità è offrire opportunità di alfabetizzazione informatica e apprendimento continuo sull'uso delle tecnologie digitali e dell'accesso a Internet ai cittadini a rischio di esclusione digitale. Si tratta principalmente di anziani, donne (in particolare casalinghe), soggetti fragili, chi è in cerca di occupazione e/o ha un basso livello di scolarità e i segmenti più deboli della popolazione immigrata.



SMARTPHONE E TABLET. Dal 5 al 29 novembre prende il via il corso di 1° livello sull'uso di smartphone e tablet, 8 lezioni dalle 16,30 alle 18,30 il martedì ed il venerdì. Le iscrizioni al corso sono aperte e si accettano sino al 31 ottobre, posti disponibili 20. La partecipazione al corso è gratuita, l'iscrizione obbligatoria. Il corso è rivolto ai cittadini che desiderano acquisire dimestichezza con le nuove tecnologie. 8 lezioni di 2 ore per chi vuole imparare ad utilizzare dispositivi touchscreen. Gli iscritti dovranno portare da casa il proprio smartphone o tablet. I contenuti principali del corso sono: l'uso di app, la messaggistica, l'accesso ai social network, l'uso della geo-localizzazione e della navigazione GPS nonché le buone norme per usare i dispositivi mobili in sicurezza nel rispetto della privacy.



ALTRI APPUNTAMENTI. Per l'autunno 2019 sono già in programma ulteriori eventi: il 14 novembre si discuterà del "Fascicolo Sanitario Elettronico" ed il prossimo 5 dicembre di "Buone notizie! L'informazione tra social media e fake news". Inoltre, è attivo su appuntamento il servizio di facilitazione digitale: uso del tablet e dello smartphone. Tutte le iniziative sono ad accesso libero e gratuito.