Romagna Challenge e Marche Marathon, doppietta del Team del Capitano nei due circuiti gran fondistici

| 11:37 - 29 Ottobre 2019

Il gruppone del Team del Capitano di Santarcangelo.

Si è conclusa con una inaspettata, ma gradevole sorpresa la stagione 2019 per il team del Capitano. Infatti i colori rosso-bianchi del team sono in vetta alle classifiche a squadre di ben due circuiti gran fondistici tra la Romagna e le Marche. La stagione numero cinque, per i quasi cento affiliati, è stata un’alternanza tra divertimenti e svago il tutto condito da un pizzico di sana competizione. I membri del Team hanno partecipato in massa agli eventi in programma nel calendario stilato ad inizio stagione e la vittoria nel Romagna Challenge e Marche Marathon, certifica la grande partecipazione di gruppo ed assegna al team l’appellativo di “maggiori pedalatori”, poiché il risultato è conquistato solamente grazie ai tanti chilometri percorsi in sella alla bicicletta.

Grandissima contentezza da parte del presidente Daniele Bertozzi: “I risultati ottenuti in singolo, non sono nulla se non c’è dietro la squadra: non posso che essere soddisfatto per come noi tutti, abbiamo interpretato al meglio la nostra stagione. Sono orgoglioso, del buon nome che il team si è fatto in giro per l’Italia. Oltre alle due medaglie d’argento ai campionati mondiali di Poznan (Polonia) di Maria Cristina Prati, oltre alla mia personale maglia di campione europeo, non posso non ripensare anche ad alcuni frangenti di gara dove i ragazzi hanno aiutato Debora Morri ad ogni domenica ottenendo buoni risultati fra cui diverse vittorie. – racconta Bertozzi - ll “gruppone” ha risposto presente ogni qual volta se ne presentasse l’occasione. Ora ricarichiamo le batterie per la stagione 2020”.

Il team ha ricevuto molte riconoscenze di stima, sia tramite messaggi, sia tramite attestati negli eventi ufficiali. Grande ammirazione e attenzione mediatica per l’evento riservato ai più giovani il “2° Gran Premio Team del Capitano – 1° Trofeo Etichettificio LGL” riservato alla categoria Esordienti (13-14 anni). La società amatoriale, rimane vicina alle manifestazioni giovanili e lo fa nel concreto con una manifestazione che ha visto ai nastri di partenza anche il campione italiano di categoria, con la partecipazione di diverse formazioni del centro-nord Italia. L’ultimo evento in programma è la cena societaria che vedrà la squadra riunita il 17 Novembre al ristorante Rinaldi sulle colline romagnole.