Jolly Disco Novafeltria, è tempo di Halloween Party: maschere horror, giochi di luce e musica

Novafeltria

| 12:48 - 29 Ottobre 2019

Jolly Disco Novafeltria.

Dopo il successo della serata inaugurale della stagione 2019-20, il Jolly Disco torna giovedì 31 ottobre con uno degli appuntamenti più attesi dalla sua clientela: l'Halloween Party, una delle serate storiche del locale, che per l'occasione viene animato da tante maschere e costumi. Come di consueto saranno premiati la maschera più horror e il gruppo più numeroso vestito a tema. Gli appassionati del Jolly saranno attesi da una novità: "Più che un vero e propro allestimento del locale, quest’anno abbiamo deciso di lavorare su qualche effetto spettacolare. Giochi di luce e spettacoli sul palco", spiega il gestore Francesco Pula. Tradizione e innovazione, le parole chiave dello storico locale riminese: "Abbiamo lanciato questa nuova linea per creare più interazione con i nostri clienti, e indipendentemente dalle maschere, dare qualcosa di nuovo e diverso a chi ci segue da anni". Sarà quindi una serata in salsa horror, senza dimenticare le danze sulle due piste, la pista centrale e il privè, con i generi hip-hop, trap, reggaeton e commerciale.