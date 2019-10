Rimini: gli anni d'oro del Paradiso, torna la reunion in ricordo di Gianni Fabbri

Eventi

Rimini

| 10:50 - 29 Ottobre 2019

La ReUnion Paradiso Rimini al Ghettoquarantasea..

Torna venerdì 1 novembre come secondo evento dell’anno La Réunion Paradiso Rimini in ricordo della gestione Gianni Fabbri dietro la direzione del Progetto di Paolo Gabriele (paolo nhe dj). Il contenitore questa volta sarà la discoteca Top club/Frontemare di Rivazzura i djs che si alterneranno alla consolle saranno dj Guest Gianni Morri dj Massimo Padovani Michelino dj Paolino Zanetti dj ospite Mark Lanzetta con il suo ipnotico Violino .

Tutto comincia dalle 21.00 di Venerdì 1 Novembre con la serata dal “Nome i Santi stanno arrivando “ il nome e il tema della festa nasce da un progetto che seguiva Gianni Fabbri allora in vita che era quello di donare fondi alla Associazione Casa Sant’Anna sita a Rivazzura di rimini una comunità diretta dal suo presidente Dr Gabriele Bianchini che raccoglie donne anzi mamme e bambine abbandonate cacciate di casa che hanno subito violenze, un posto casa s’anna dove oltre 10 dipendenti assistono e riabilitano alla vita normale donne e bambini alla società. L’organizzazione della Reunion Dj del Paradiso si occuperà anche della scenografia luci video portando all’interno immagini musiche emozioni che ha reso grande un locale per quasi 50 anni nella collina Riminese.