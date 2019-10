Riccione: ai domiciliari per molestie sessuali su un minore, torna in carcere

Cronaca

Gabicce Mare

| 10:32 - 29 Ottobre 2019

Carabinieri in azione.

Aveva molestato un minore in ascensore, va ai domiciliari ma continua a frequentare gente nonostante il divieto. Torna in carcere A.A. 38enne riccionese accusato di molestie sessuali su un 17enne. L'uomo era stato arrestato a settembre per un fattoverificatosi nel giugno scorso in un hotel. L'episodio era venuto fuori grazie alla denuncia del minore. Nonostante gli arresti domiciliari il 38enne è stato sorpreso in casa con altre persone che non risiedevano con lui. Inoltre aveva invitato un uomo nella sua abitazione per proporgli un lavoro e, con questa scusa, aveva iniziato a prendergli le misure per una inesistente divisa. I controlli dei militari hanno portato alla luce la situazione e il 38enne si trova in carcere dalla giornata di lunedì.