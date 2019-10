Beach tennis, Mazzotti-Toracci fanno il vuoto nel girone A. Nel B due coppie al vertice

Sport

Rimini

| 09:52 - 29 Ottobre 2019

Le partecipanti al campionato di beach tennis.

Un’altra giornata avvincente quella disputata lunedì nel campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel raggruppamento A, Gloria Mazzotti e Stefania Toracci continuano la loro marcia trionfale superando le avversarie di turno con un perentorio 3-0. Nel B, Barbara Galassi e Vannina Pedrosi vengono raggiunte al vertice da Elisa Macrelli ed Elisa Cicchetti, grazie ad una doppia vittoria a punteggio pieno.

Ma vediamo nel dettaglio i risultati.



Girone A. Vittorie rotonde per 3-0 di Mazzotti-Toracci su Coscia-Comandini, Cacchi-Zannoni su Angelico-Zanzani e Olivi-Zangoli su Zaghini-Bevitori. In posticipo giocheranno Gianessi-Marcelletti e Amati-Bronzetti.

Classifica: Mazzotti-Toracci 16; Olivi-Zangoli 11; Zannoni-Cacchi 9; Coscia-Comandini 7; Zaghini-Bevitori, Gianessi-Marcelletti 5; Amati-Brontetti 4; Zanzani-Angelico 3.



Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Galassi-Pedrosi su Nucci-Fornasari, Cicchetti-Macrelli su Olei-Ceccaroni, Giubellini-Capriotti su Lualdi-Cervellini, Cicchetti-Macrelli su Santambrogio-Tamburini (recupero) e Nucci-Fornasari su Santambrogio-Tamburini (recupero). In posticipo giocheranno Vassura-Teodorani.

Classifica: Galassi-Pedrosi, Macrelli-Cicchetti 11; Giubellini-Capriotti 9; Vassura-Teodorani, Nucci-Fonasari 7; Olei-Ceccaroni 6; Lualdi-Cervellini 2; Santambrogio-Tamburini 1. Lunedì prossimo è in programma la settima giornata.