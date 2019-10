Basket giovanile, Under 18: RBR/Titans demolisce Jesi 86-73 ed è in testa alla classifica

Sport

Repubblica San Marino

| 09:32 - 29 Ottobre 2019

Franco Flan protagonista nel primo tempo (Foto Fiorani).



PALL. TITANO/RBR – AURORA JESI 86-73

La Pallacanestro Titano/RBR batte l’Aurora Jesi con uno show offensivo e sale a quota otto punti, vale a dire quattro vinte e una persa, in testa alla classifica anche se in compagnia.

Il primo canestro della partita è jesino, ma di lì in poi i Titans macinano gioco, salgono 9-2 e riescono a scollinare la doppia cifra di margine già nel primo periodo. Tonici, pimpanti e grintosi nonostante il tour de force di partite, i nostri ragazzi non sembrano voler mollare l’osso nemmeno per un attimo. Il primo quarto si chiude sul 23-12, dunque a livello numerico bene in attacco e bene in difesa. E il secondo? Beh, nel secondo l’Aurora Jesi trova molta più fluidità, è efficace possesso dopo possesso, infila una serie di triple e riesce a rosicchiare buona parte del vantaggio sammarinese. La Pallacanestro Titano/RBR segna 22 punti nel periodo, ma Jesi ne imbuca addirittura 28 e il tabellone del Multieventi al 20’ segna un 45-40 (tripla di Palmieri allo scadere) che lascia tutto sommato la gara in bilico.

Di ritorno dagli spogliatoi la gara resta equilibrata. I Titans vorrebbero scappare, ma l’Aurora Jesi gioca con grande determinazione e tiene la gara lì, sui due possessi di margine. Il sussulto dei padroni di casa arriva in chiusura di quarto e al 30’ il punteggio dice 68-56. Il break decisivo a favore dei ragazzi di coach Padovano prende forma nei primi cinque minuti di quarto parziale: la difesa si fa asfissiante, i palloni vaganti sono tutti della Pallacanestro Titano/RBR e Jesi fatica molto più di prima ad andare a referto, mentre San Marino va in contropiede meravigliosamente. Super Bruno Campajola in questo frangente di gara (6 assist in 19 minuti per lui). Al 35’ i Titans sono su un confortante +19 (78-59) che è eroso nei minuti finali in maniera poco significativa.

Una vittoria di squadra con alcune prestazioni individuali eccellenti. Gran primo tempo di Franco Flan, che alla fine chiude con 11 punti, 8 rimbalzi, 4 recuperi e 6 assist, e di Francesco Palmieri (18 punti con 3/7 da tre). Miglior marcatore Tommy Felici, dominante nella ripresa e autore di 20 punti, 8 rimbalzi e 29 di valutazione

Il tabellino

PALL. TITANO/RBR – AURORA JESI 86-73

TITANO/RBR: Flan 11 (3/5, 1/1), Gaspari 3 (1/4 da tre), Palmieri 18 (4/8, 3/7), Buzzone (0/2), Felici 20 (9/11), Torelli 2 (1/3), Alviti 3 (0/1, 1/1), Riva 2 (1/2, 0/1), Buo 15 (6/12, 1/4), Pasolini (0/1 da tre), Campajola 6 (3/4, 0/1), Semprini 6 (3/8, 0/1). All.: Padovano.

JESI: Mentonelli 12 (3/11, 1/1), Memed 4 (2/3, 0/2), Montanari 14 (3/8, 2/4), Konteh 14 (6/10, 0/1), Elling 17 (1/2, 5/13), De Santis, Ginesi 10 (2/2, 2/4), Zuccaro, Zoppi 2 (0/3), Chiariotti ne. All.: Francioni.

Parziali: 23-12, 45-40, 68-56, 86-73.