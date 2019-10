Weekend di Halloween a Rimini: tutti gli eventi da non perdere

Eventi

Rimini

| 10:52 - 29 Ottobre 2019

Halloween a Italia in Miniatura.

Da giovedì 31 ottobre, Notte di Halloween, e fino al 3 novembre sono molti nel riminese gli appuntamenti previsti in occasione della festività di origine nordica che si celebra per il ponte di Ognissanti.



IN EVIDENZA.



Halloween nei parchi della Costa della Romagna a Italia in Miniatura, Oltremare a Riccione e Acquario di Cattolica. Quattro giorni fra squali, delfini e un intero mondo stregato in miniatura, dove i bimbi in maschera si divertono, fra laboratori, spettacoli e decorazioni da paura. Leggi la notizia con il programma dei parchi.



Giovedì 31 ottobre “Fiabilandia” di Rimini aprirà dalle 15 alle 22 per una travolgente festa con molte sorprese. Il Parco si trasformerà in un luogo incantato fra zucche, vampiri e fantasmi. Accompagnati dalla “Zombie Band” sono da non perdere lo spettacolo “Horror Circus Show” e l’attrazione “Labirinto Stregato”. La festa continuerà, con le stesse attrazioni, anche dall’1 al 3 novembre (dalle 10,30 alle 17,30).



A Pennabilli come ogni anno, torna Halloween Day sdoppiandosi, ampliando l’offerta e coinvolgendo grandi e piccini. I bambini potranno divertirsi con l’intaglio delle zucche già da mercoledì 30 ottobre, dalle ore 16:00. Giovedì 31 ottobre, invece il programma è ricco e coinvolgente. Il ritrovo per tutti i bambini è alle 17:30 sempre in piazza, a disposizione dei partecipanti per tutta la serata. Il programma completo.



Halloween ai Musei di Rimini all'insegna di spassosi piccoli brividi. Piccolo Mondo Antico Festival ospita l'iniziativa "Brividi al Museo" per celebrare Halloween insieme a tutti i bambini. Il programma completo.



Giovedì 31 ottobre al Jolly Disco Novafeltria torna l'Halloween Party, con premio per la maschera più horror e al gruppo più numeroso vestito a tema.



MUSICA.



Al Palacongressi di Rimini torna domenica 3 novembre il 'Concerto per la Vita', promosso dal Rotary e dai club service della Provincia di Rimini. Un evento che ha dato sostanza ad un’idea straordinaria: agire insieme per sostenere la ricerca sulla Còrea di Huntington e, più in generale, sulle malattie genetiche. Il concerto è anticipato dalla relazione della Senatrice a Vita Prof.ssa Elena Cattaneo sulle 'Malattie Neurodegenerative: la ricerca non si ferma mai!' (alle ore 16). Info biglietti e programma.



Domenica 3 novembre la rassegna JustFor1Day porterà dalle ore 18 la straordinaria data a Rimini dei TaxiWars, ecclettico progetto jazz-rock di Tom Barman, leader e frontman della band dEUS e il sassofonista belga-newyorkese Robin Verheyen. Il “Satellite MusiClub” di Rimini sarà la sede di questo evento JF1D con ristoro, allestimenti e ospiti che sorprenderanno. Tutte le informazioni.



TEATRO



Spettacolo teatrale fuori abbonamento della stagione di prosa del Teatro Galli. Sabato 2 e domenica 3 novembre va in scena lo spettacolo teatrale tratto dall' opera di Primo Levi, nell'anno del centenario della sua nascita, interpretato e diretto da Valter Malosti. La voce di Primo Levi, è la voce che più di ogni altra ha saputo far parlare Auschwitz: la voce che da oltre settant’anni, con Se questo è un uomo, racconta ai lettori di tutto il mondo la verità sullo sterminio nazista. La biglietteria si trova nel foyer del Teatro Galli, in Piazza Cavour 22, ed è aperta nei seguenti orari: da martedì a sabato dalle 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30.



SPORT



Venerdì 1 novembre a Villa Verucchio si corre la la prima edizione della "Scalata alla Rocca" con suggestivo passaggio nella Rocca Malatestiana. La podistica fa parte del 35esimo appuntamento della Solidarietà. Il ritro vo è alle ore 8 presso Kiosko, via Aldo Moro a Villa Verucchio. Ore 9 partenza camminata ludico motoria km4-10. Ore 9.30 partenza gara non competitiva km 10. Contributo di partecipazione 3 euro. L'incasso sarà devuluto all'associazione rimini for Mutuko. Ristoro per tutti sul percorso ed all'arrivo. Info e programma.



Calcio, allo stadio Romeo Neri sabato 2 novembre si gioca la partita di serie C tra Rimini e Vis Pesaro. L'incontro è valevole per la 13esima giornata.