Resoconto delle gare della Benessere e Sport disputate nell'ultimo weekend agonistico

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 07:49 - 29 Ottobre 2019

Ultimo week end agonistico ricco per la stagione 2019 per la Benessere e Sport Santarcangelo. Sabato 26 ottobre gara a Bovolenta (PD): Claudio Ardondi e Emilio Roncassaglia hanno conquistato entrambi il successo nella propria categoria. Domenica 27 ottobre sono tre le località dove gli atleti sono stati in gara. A Savignano su Rubicone si è svolta la cronometro individuale del Campionato Rubicone e Mauro Mondaini fa segnare il miglior tempo assoluto precedendo il compagno di squadra Andrea Santi. Con questa vittoria Mauro ha conquistato anche la classifica finale del Campionato Rubicone. Emilio Roncassaglia e Claudio Ardondi a Bologna dove conquistano un secondo (Claudio) e una quarto (Emilio) piazzamento. Ultima gara a Misano Adriatico, la prima prova del campionato invernale di Mtb Stefano Camporesi dopo una gara in testa è salito sul secondo gradino del podio.