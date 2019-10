Polisportiva Celle Rimini, oro per la squadra riminese di artistica maschile al campionato Gold 2

Sport

Rimini

| 06:53 - 29 Ottobre 2019

Allenatori e squadra maschile di Ginnastica Artistica delle Celle.

Sabato mattina 26 Ottobre nel Palazzetto della Ginnastica di Rimini in scena il settore maschile della Polisportiva Celle impegnato nella seconda prova a squadre del Campionato Gold 2.



La squadra composta da Luca Bellondi, Nicola Vaccarini, Giorgio Pession, Luca Piccioni e Federico Cavallari stra vince anche la seconda prova classificandosi primi nel campionato regionale con ben 30 punti di vantaggio dalla seconda posizione.



Molto orgogliosi Pierluigi Pellizzola e Stefano Blasi per la gara pulita e senza errori. Ora gli aspetta la finale Nazionale che si terrà a fine Novembre a Modena e dove il confronto sarà sicuramente più difficile.







Nel pomeriggio si è concluso anche il campionato regionale femminile Gold Allieve con la seconda prova. In Gold 2 Viola Berdini, Sofia Brighi, Camilla Casadei e Nicole Cellarosi migliorano la loro prestazione raggiungendo un quarto posto e confermando il quinto in campionato. Ancora tanto lavoro da fare per migliorare la propria prestazione alla prossima gara di Zona Tecnica. Nel pomeriggio buon miglioramento anche per le piccole Gaia Gabrielli, Sophie Lombardi, Alexandra Krasnova e Lucia Pini in Gold 3A, che hanno raggiunto un sesto posto sia nella prova odierna e sia in campionato, prendendo più confidenza in una gara di tale livello. Soddisfatti gli allenatori Michela Carlini, Marco Baroni, Beatrice Bruni e Thomas Grasso.



Per loro l'appuntamento è a Fermo il 16 Novembre per l'Interregionale.