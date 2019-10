Sergio Casabianca, dopo il successo di sabato, l’artista torna con una nuova esibizione

Eventi

Rimini

| 20:21 - 28 Ottobre 2019

Sergio Casabianca "Meglio riderci su".

Sabato 26 ottobre al Teatro Seminario San Fortunato di Covignano 259 di Rimini è andato in scena Meglio riderci su, uno spettacolo di e con Sergio Casabianca.



Grande successo per l’artista che ha fatto registrare un record di presenze. Durante l’esibizione si sono raccontati, attraverso monologhi e canzoni, storie di vita quotidiana di personaggi reali ed assurdi, vissuti in un passato in cui quasi tutto era diverso da oggi. Lo spettacolo narrava un periodo in cui ogni giorno era una scoperta e in cui il ridere per le cose semplici arrivava in modo spontaneo e naturale.



Dopo il successo dello scorso weekend, Sergio Casabianca è già pronto per la sua nuova esibizione “C’era una volta una radio” che si terrà sabato 23 novembre presso il teatro di Covignano.



C’era una volta la radio è uno spettacolo teatrale fatto di parole e musica. Una storia fatta di vicende e canzoni che sono state la colonna sonora della vita di tutti noi. La radio è romantica, è immaginazione, è sogno, è fantasia, è un’amica che non ti abbandona mai.



La radio è fata di suoni e di parole e a riportarci in questo mondo lontano ci saranno tre voci che si alterneranno.

Sergio Casabianca (Voce e Chitarra), Lucia Solferino (Voce e Violino), Filippo Montesi (Voce e Chitarra) supportati sul palco da Francesco Montesi (Piano) e Federico Lapa (Percussioni). La voce narrante sarà quella di Lele Guerra (una vita passata in radio e nella musica).