Basket D, Dulca Angels piega Fabriano 88-54 ed è sola al comando

Sport

Rimini

| 18:48 - 28 Ottobre 2019

La squadra Dulca Angels.

Al Pala SGR la Dulca Santarcangelo piega la Dinamis Falconara 88-54 conquistando il primato in solitario del girone A. Il primo quarto parte punto a punto dove ogni attacco affonda nella difesa avversaria senza alcuna difficoltà. Sul 9 pari i giallo-blu aumentano il numero di giri e si vola sul 21 a 13 al 10'. Nel secondo quarto gli Angels allungano ancora arrivando sul 27 a 13 a 7' poi qualche azione sprecata da morale agli ospiti che si riportano sul - 4 a 2' dalla pausa lunga. All'intervallo la partita è ancora in bilico con i ragazzi di Coach Badioli che conducono 37 a 31.

Qualche accorgimento difensivo nell'intervallo e gli Angels si trasformano e nel terzo staccano un parziale di 30-5 che taglia le gambe ai ragazzi di coach Radicioni. Per la Dulca il quarto periodo è amministrazione con in campo anche gli under Cantoni e Tamburini, quest'ultimo a referto con due ottimi canestri che portano il punteggio finale sul 88-54. Prestazione maiuscola di Frigoli che in regia dispensa assist mettendo a canestro tutti i suoi compagni, 12 assist alla fine per lui.

Prossimo match dei nostri ragazzi sarà in trasferta venerdi 1 novembre contro Brown Sugar Fabriano.



Il tabellino

Santarcangelo: Frigoli 9, Gamberini 10, Mazza ne, Chiari 6, Mussoni M. 5, Sacchetti 15, Vandi 6, Guziur 13, Mussoni M. 4, Cantoni, Delvecchio 16, Tamburini 4. All. Badioli

Falconara: Strappato 8, Vaccaro 7, Ansevini, Braconi ne, Peloni 6, Esposito 5, Guidi 2, Ansevini 4, Perticaroli 8, Norato 8, Pesce 2, Conte 4. All. Radicioni

Parziali:21-13, 37-31, 67-36, 88-54.