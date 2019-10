Rimini Calcio, il derby col Pesaro si gioca sabato alle ore 15

Sport

Rimini

| 18:31 - 28 Ottobre 2019

Un intervento di Oliana di testa.

La Lega ha reso noto che l’incontro Rimini-Vis Pesaro, valido per la 13esima giornata del campionato di Serie C e in programma sabato 2 novembre allo stadio “Romeo Neri”, si giocherà con inizio alle ore 15 anziché alle ore 20.45. Il cambiamento di orario è dettato da motivi di ordine pubblico.

Per quanto riguarda la squadra, nessuna nuova. Almeno fino al derby il patron Giorgio Grassi pare intenzionato a confermare mister Renato Cioffi che nel dopo partita accompagnato dal ds Rino D’Agnelli all’uscita dallo stadio ha incontrato i tifosi fuori dai cancelli. Piuttosto da più parti rimbalzano voci riguardanti l'imminente avvento di una nuova figura, una sorta di direttore generale. Vedremo prossimamente. Nel derby non ci sarà lo squalificato Cigliano.