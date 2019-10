Verucchio: venerdì 1 novembre corsa podistica "Scalata della Rocca"

Sport

VillaVerucchio

| 17:13 - 28 Ottobre 2019

Verucchio, Rocca Malatestiana.

Venerdì 1 novembre a Villa Verucchio si corre la la prima edizione della "Scalata alla Rocca" con suggestivo passaggio nella Rocca Malatestiana. La podistica fa parte del 35esimo appuntamento della Solidarietà. Il ritrovo è alle ore 8 presso Kiosko, via Aldo Moro a Villa Verucchio. Ore 9 partenza camminata ludico motoria km4-10. Ore 9.30 partenza gara non competitiva km 10. Contributo di partecipazione 3 euro. L'incasso sarà devuluto all'associazione rimini for Mutuko. Ristoro per tutti sul percorso ed all'arrivo.



Premiazioni



Primo uomo e prima donna assoluti con un buono per tre persone presso Agriturismo San Paolo.Primo uomo e donna al G.P.M. buono per 1 persona presso il ristorante La Rocca di Verucchio. Premio speciale al primo uomo e prima donna residenti nel comune della manifestazione. Per tutti, premio di partecipazione, confezione piada. Premi in natura alle prime 20 società, minimo 10 iscritti. Info Carlo 331 3734515 - Cristian 347 2519583