Croce di Montecolombo, anziano muore incastrato nella motozappa

| 16:59 - 28 Ottobre 2019

Stava lavorando in un campo agricolo, a bordo della sua motozappa, quando, per cause in corso di accertamento, un movimento o una manovra sbagliata, è rimasto incastrato nel mezzo e ha perso la vita. E' successo a Croce di Monte Colombo, in via Provinciale. Aveva 78 anni l’uomo che, verso le 13 di lunedì, come suo solito, stava lavorando la terra, una consuetudine strappata da un tragico destino. Immediati i soccorsi del 118 sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Gli operatori hanno tentato il possibile per rianimare l’uomo, che purtroppo è spirato. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione.