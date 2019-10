In arrivo anche a Riccione l'operazione Risorgimento digitale di Tim con corsi di formazione e scuole mobili

Attualità

| 16:57 - 28 Ottobre 2019

Toccherà anche Riccione il progetto Operazione Risorgimento Digitale di Tim per organizzare corsi di formazione destinati a oltre un milione di persone in tutte le 107 province italiane. In ogni tappa saranno svolti corsi di formazione digitale della durata di tre settimane e ci sarà l’allestimento di una “scuola mobile” nelle principali piazze per coinvolgere i cittadini e le imprese locali attraverso specifiche azioni formative



Saranno coinvolti oltre 400 formatori che offriranno più di 20 mila ore di lezioni entro la fine del prossimo anno coinvolgendo associazioni, centri di aggregazione ed incontro territoriali, polisportive e centri anziani, con l’obiettivo di diffondere le competenze digitali necessarie per accedere alle grandi opportunità offerte da Internet. Saranno coinvolte principalmente le persone rimaste fuori dall’economia digitale e con maggiore necessità di essere affiancate nel loro percorso di educazione digitale, per imparare a navigare in rete, comunicare e usufruire dei servizi di cittadinanza digitale, come ad esempio mandare una Pec, cambiare il medico di base con lo Spid e pagare un certificato con il sistema pagoPA. L’iniziativa aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale promosso dal Commissario Straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda Digitale, ha il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dell’ANCI ed è aperta al contributo di altre aziende, istituzioni e operatori pubblici e privati.