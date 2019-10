"Se questo è un uomo" di Primo Levi: la babele dei lager nazisti va in scena a Rimini

Eventi

Rimini

| 16:41 - 28 Ottobre 2019

Spettacolo teatrale "Se questo è un uomo" tratto dall'opera di Primo Levi.

Spettacolo teatrale fuori abbonamento della stagione di prosa del Teatro Galli. Sabato 2 e domenica 3 novembre va in scena lo spettacolo teatrale tratto dall' opera di Primo Levi, nell'anno del centenario della sua nascita, interpretato e diretto da Valter Malosti. La voce di Primo Levi, è la voce che più di ogni altra ha saputo far parlare Auschwitz: la voce che da oltre settant’anni, con Se questo è un uomo, racconta ai lettori di tutto il mondo la verità sullo sterminio nazista. La biglietteria si trova nel foyer del Teatro Galli, in Piazza Cavour 22, ed è aperta nei seguenti orari: da martedì a sabato dalle 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30.