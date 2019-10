Basket D, Dany Riccione viola nel derby il parquet della Stella Rimini: 58-68

Sport

| 16:37 - 28 Ottobre 2019

Il derby di Rimini sul parquet della Polisportiva Stella decreta il ritorno alla vittoria della Dany Riccione che coglie così il suo terzo successo stagionale (58-68). Coach Maurizio Ferro riabbraccia Marco Amadori e saluta con un sospiro di sollievo il rientro, seppure non certo al cento per cento, di due pilastri fondamentali come De Martin e Mazzotti. E il contributo di un roster tornato pressocchè al completo si vede e si sente. Il basso punteggio finale fotografa una partita magari non straordinaria dal punto di vista tecnico ma molto tirata e sentita da entrambe le parti, come da pronostico. Eppure l’inizio avrebbe fatto presagire a tutt’altro sviluppo del match, con gli attacchi in grande spolvero e le rispettive difese che faticano a trovare le contromisure. Quando suona la prima sirena, il punteggio dice 24-23 per i padroni di casa ma è un fuoco di paglia. Le percentuali calano già nel secondo quarto in cui comunque i Dolphins riescono a mettere la testa avanti senza più toglierla. Il +6 biancazzurro all’intervallo lungo fa da prologo a un secondo tempo equilibrato, con la Stella che ci prova e Riccione che ribatte colpo su colpo chiudendo avanti di 8 lunghezze il terzo periodo (47-55) e finendo per tagliare il traguardo in doppia cifra (58-68) grazie a una difesa quasi imperforabile nell’ultimo quarto e nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta. Marco Amadori festeggia il ritorno in biancazzurro con 20 punti (9/11 da due) ed è la punta di una squadra che a turno riceve importanti contributi da tutti (16 punti per capitan De Martin, 13 per Zanotti, 10 rimbalzi per Bomba). Appuntamento casalingo venerdì 1 novembre quando alla palestra di via Forlimpopoli arriverà il Grifo Imola (ore 21).



Il tabellino



POL. STELLA RIMINI-DANY DOLPHINS RICCIONE 58-68



POL. STELLA: Insero 4, Bartoli 2, Verni 4, Vioglio 1, Del Turco 20, Coralli, Bollini, Pulvirenti 2, Pinto 14, Quartulli 9, Distante 2. All. Casoli

DANY RICCIONE: Amadori Mi. 10, Sartini, Tardini, Bomba 5, Amadori Ma. 20, Zanotti 13, Casai Massari, De Martin 16, Mazzotti 2, Stefani 2. All. Ferro

ARBITRI: Monti e Onofri di Forlì

Parziali: 24-23, 32-38, 47-55