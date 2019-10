JustFor1Day, la rassegna itinerante di musica e arti porta a Rimini TaxiWars live con Tom Barman

Eventi

Rimini

| 16:28 - 28 Ottobre 2019

TaxiWars.

La domenica del ponte festivo non può non finire se non in modo felice. Rimini proporrà tanti eventi ma domenica 3 novembre sarà su misura per gli appassionati della musica di qualità e dello stare bene.

Dalle ore 18 il ritrovo sarà al Satellite MusiClub, con il palco del concerto personalizzato in via straordinaria dalla sensibilità artistico-funzionale di Adriano Cucca Interior Design. Si degusterà sia l’ApeRistoro a cura di ’Osteria Teatro in Piazza’ che la prima parte di musica selezionata da Gianluca Cecchini, Andrea Gowasabi, MissLucifer. Presente anche l’associazione studentesca Esn Rimini dell’Università di Bologna Campus di Rimini che si relazionerà con i partecipanti.

Alle ore 20 gli spettacoli live! L’apertura creativa sarà di Aga Alessandro Gomma Antolini e il visual artist Gianni Giovanni Margotto presentando il nuovo ep “Dream On”.

A seguire il concerto dell’infuocato bohèmien Tom Barman, leader dei dEUS e il suo progetto di jazz contaminato TaxiWars creato con il sassofonista Robin Verheyer. Presenteranno live l’ultimo album “Artificial Horizon” ma l’aspettativa è anche di qualche altre sorpresa! Barman e Verheyen sono riusciti a combinare le loro radici, tra jazz e rock in un risultato decisamente fresco e personale, una raffinata evoluzione verso una direzione melodica, grande senso del groove e con un flusso continuo di jazz e beat hip hop anni ’80.

Una informazione per i partecipanti da fuori Rimini: fine concerti verso le ore 22,30 per un comodo ritorno. Vero anche che Tom Barman ha annunciato di essere molto entusiasta e carico, per cui la serata proseguirà con djset e una imprevedibile parte finale della serata. JustFor1Day, appunto.