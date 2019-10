Stanno per partire le riprese di "Ballerina", nuovo cortometraggio della Cofee time film di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:08 - 28 Ottobre 2019

L'attrice francese Agnese Claisse.

Agnese Claisse, protagonista del cortometraggio “Ballerina”, è arrivata a Rimini da Londra in questi giorni per le prove con il regista Kristian Gianfreda del cortometraggio Ballerina, che racconta 20 minuti della vita di una ragazza, dal momento in cui viene rapinata da un cliente e lasciata in strada.



Intento del regista della commedia “Solo cose belle” questa volta è affrontare il dramma della prostituzione con le ferite non solo fisiche ma anche “sociali” e psicologiche che lascia su una donna. È un film di forte denuncia ispirato a una storia vera. Spiega meglio proprio Gianfreda: «Abbiamo cambiato completamente il registro rispetto a “Solo cose belle”, rimane però sullo sfondo l’idea che nell’emarginazione e nella diversità ci sia un mondo vitale che ci può regalare tanti spunti di riflessione, molte emozioni e bellezza. La storia, scritta insieme a Filippo Brambilla, gioca tra diversi generi e regala allo spettatore un viaggio in una dimensione inaspettata, intensa e vera. Sono contento del lavoro fatto finora, vediamo cosa combiniamo questa volta».



La storia si svolge su un autobus a bordo del quale la protagonista incontra diversi personaggi che, in qualche modo, sono tutti collegati alla sua vita. Dall'11 novembre la troupe di 20 persone sarà impegnata nelle riprese per 5 giorni tra Rimini, Cesena e Cesenatico. Le location saranno: a Rimini, il lungomare nel tratto su Viale Regina Margherita, a Cesena la stazione dei treni, a Cesenatico la zona delle colonie abbandonate in via Cristoforo Colombo. Sono 6 gli attori principali, tra questi, Caterina Gramaglia e Carlo Maria Rossi, che hanno già recitato nella prima pluripremiata produzione di Gianfreda “Solo cose belle”. In “Ballerina” saranno una mamma e un nonno. Una decina i figuranti e diverse le comparse.



Il cortometraggio è finanziato dalla campagna di sensibilizzazione nazionale “Nemmeno con un fiore! Stop alla violenza di genere” della Comunità Papa Giovanni XXIII, realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità.



La Coffee time film è una casa di produzione cinematografica nata a Rimini nel 2018. Lo scopo è valorizzare il patrimonio territoriale e culturale, ma soprattutto sociale e umano della Romagna. Il fondatore di Coffee Time e tutte le persone che collaborano con la produzione, sono impegnate nel mondo dell’associazionismo, del volontariato, delle cooperative sociali.