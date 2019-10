Eventi

Rimini

| 16:02 - 28 Ottobre 2019

Giovedì 31 ottobre “Fiabilandia” di Rimini aprirà dalle 15 alle 22 per una travolgente festa con molte sorprese. Il Parco si trasformerà in un luogo incantato fra zucche, vampiri e fantasmi. Accompagnati dalla “Zombie Band” sono da non perdere lo spettacolo “Horror Circus Show” e l’attrazione “Labirinto Stregato”. La festa continuerà, con le stesse attrazioni, anche dall’1 al 3 novembre (dalle 10,30 alle 17,30).