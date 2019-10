Costa Edutainment: quattro parchi del gruppo campioni del servizio per l’indagine dell’istituto qualità e finanza

Attualità

Rimini

| 15:41 - 28 Ottobre 2019

Patrizia Leardini e Beppe Costa.

Quattro parchi del gruppo Costa Edutainment ricevono il riconoscimento per la qualità del servizio nell’indagine “Migliori d’Italia - Campioni del servizio 2019/2020” realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte e pubblicata oggi sulla testata Affari & Finanza.



TRE MEGAGLIE D’ORO. Acquario di Genova nella categoria degli acquari, che vede al secondo posto anche Acquario di Cattolica, Aquafan tra i parchi acquatici; doppia soddisfazione per Italia in Miniatura che si appresta a celebrare l’importante traguardo dei 50 anni e che si conferma al primo posto nella categoria dei parchi di divertimento nonché al 7° posto assoluto.



A decretare questi successi sono gli stessi clienti, visitatori e consumatori italiani, intervistati sul gradimento del servizio ricevuto: 230.000 le persone intervistate nel corso del mese passato sul servizio erogato da 1.274 aziende di 150 diversi settori dell’economia. Raccolti i dati, solo le aziende che ottengono punteggi superiori al molto buono, ricevono il sigillo di qualità “Top del servizio” dell’Istituto.



I risultati raggiunti dalle strutture di Costa Edutainment sono un riconoscimento dell’impegno e della ricerca da parte del gruppo di esperienze per il pubblico coinvolgenti e ad alto valore aggiunto in un mercato sempre più esperto ed esigente. Un riconoscimento del cammino intrapreso per far sì che la soddisfazione dell’ospite, nel rispetto delle diverse identità dei parchi, sia uno dei principi guida delle scelte aziendali per continuare nel tempo a rimanere leader del mercato di riferimento in Italia.



Investire, ampliare, proporre, entusiasmare ed educare: la formula che il gruppo Costa Edutainment porta avanti coinvolge tutti i settori del gruppo e interessa ogni singola azione: dall’ideazione di nuovi exhibit e nuove esperienze per i diversi target di riferimento agli investimenti sulla customer care con sempre costante attenzione alla qualità dei contenuti e al rapporto di fidelizzazione del cliente.