Giro d'Italia in Emilia-Romagna: tre tappe dal mare all'Appennino, c'è anche Rimini

Attualità

Rimini

| 15:35 - 28 Ottobre 2019

La presentazione delle tappe del prossimo giro d'Italia, atteso anche nel territorio romagnolo.

Un arrivo a Rimini, una partenza da Cervia e a Cesenatico tutta la 12esima tappa della corsa ricalcherà il percorso della Nove Colli. Anche nel 2020 il Giro d’Italia colorerà strade e località dell'Emilia-Romagna, portando la più classica delle competizioni italiane nel cuore della regione.



L'edizione numero 103 partirà, per la prima volta nella sua storia, dall’Ungheria, presenta tre tappe emiliano-romagnole: Rimini, Cesenatico e Cervia, rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2020. E la corsa rosa sarà la punta di diamante del progetto "Romagna Bike": previste decine di eventi e competizioni per tutto il prossimo anno. In Emilia-Romagna 8 mila chilometri tra percorsi stradali, piste ciclabili e tracciati sterrati per appassionati di bici e mountain bike, seconda regione in Italia dopo il Trentino Alto Adige per presenze cicloturistiche, con circa 500 mila arrivi di turisti bike



«Torna col Giro d’Italia una straordinaria opportunità per vivere uno sport così amato da tanti», afferma il presidente della Regione Stefano Bonaccini, «ma anche l’occasione, altrettanto eccezionale, per promuovere il turismo in Emilia-Romagna. Come già accaduto nella scorsa edizione, da noi sostenuta, si ripropone una vetrina da milioni di persone in Italia e all’estero. Disponiamo di 8 mila chilometri tra percorsi stradali, piste ciclabili e tracciati sterrati per appassionati di bici e mountain bike e l’Emilia-Romagna è seconda in Italia, dopo il Trentino Alto Adige, per presenze cicloturistiche, con circa 500 mila arrivi di turisti bike per un totale di circa 1,5 milioni di presenze. Non ci sono dubbi- ha concluso Bonaccini: rivivremo una grande festa di sport, passione e territori».



«Il Giro d'Italia in Romagna per noi non è un evento ‘one shot one spot’, ma corona un percorso che è nato nel tempo», ha detto il presidente di Visit Romagna e sindaco del Comune di Rimini, Andrea Gnassi, « E' la chiave che illumina e consacra il prodotto Romagna Bike, un insieme di iniziative, gare, gran fondo, percorsi bike, mountain e strada. L’ennesima conferma della bontà della scelta della Romagna di affermarsi come una grande terra dove è possibile vivere e praticare l’esperienza della bici in mille forme e mille modi diversi, terra di eventi dedicati al ciclismo e di competizioni, terra di grandi campioni, terra del turismo slow bike».



Il Giro ciclistico attraverserà quattro province dell’Emilia-Romagna (Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) passando in 34 comuni.



La tappa riminese del Giro

Mercoledì 20 maggio 11esima tappa da Porto Sant'Elpidio a Rimini, lunga 181 chilometri. Tappa abbastanza pianeggiante e costiera nella prima parte. Dopo Pesaro si scala il Monte San Bartolo per portarsi nella porzione moderatamente ondulata attorno a Rimini prima dell'arrivo che dovrebbe essere quasi certamente una volata di gruppo.