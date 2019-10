Illuminazione più efficiente e sostenibile: al via interventi per 115 mila euro nelle scuole di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:21 - 28 Ottobre 2019

L'ingresso della sede del comune di Bellaria.

L’amministrazione comunale ha definito una nuova serie di interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici comunali: una riqualificazione del valore di 90 mila euro, che saranno impiegati, in particolare, per l’installazione di nuovi punti luce con tecnologia a led in luogo delle vecchie plafoniere, neon o lampade a incandescenza.



Un intervento ad ampio raggio in tema di illuminazione, frutto dei fondi ricevuti dal Comune in attuazione del cosiddetto Decreto crescita. L’amministrazione ha rivolto la propria attenzione verso gli impianti più obsoleti e dispendiosi sotto il profilo dei consumi, scegliendo i locali oggetto di intervento anche in relazione agli utilizzi degli stessi e le relative fasce orarie.



Con questo criterio di valutazione, si è deciso di intervenire anzitutto alla scuola media “Alfredo Panzini”, i cui punti luce saranno sostituiti nella loro totalità: dalle aule agli spazi comuni, fino alla palestra, luogo molto utilizzato in orario pomeridiano e serale, non solo dalla scuola ma anche da tante associazioni sportive. Analogo intervento interesserà la palestra della scuola primaria “Ferrarin”, dove intereventi sul piano dell’illuminazione sono già stati compiuti presso le parti comuni, alcuni locali della scuola materna “Gabbiano” ed il Palatenda di via Rossini, in prossimità dello stadio comunale.



L’opera di sostituzione verrà presto avviata, con la prospettiva di ultimarla nei primi mesi del nuovo anno. Stessa tempistica per un ulteriore intervento che l’Amministrazione ha finanziato per 25 mila euro con medesimi obiettivi di sostenibilità e contenimento dei consumi; un fondo che sarà impiegato presso la residenza comunale di piazza del Popolo per la per rimozione di parte dell’illuminazione esterna e delle plafoniere presenti nelle parti comuni interne, sostituite anch’esse con nuovi punti luce a led.



Proprio il municipio è stato interessato, nel 2018, da una sostanziosa riqualificazione energetica che ha interessato gli impianti di riscaldamento e condizionamento. Un’opera di natura analoga è quella annunciata di recente dall’Amministrazione Comunale per le centrali termiche delle due scuole primarie “Pascoli” e “Manzi”: intervento da 130 mila euro con cui verranno sostituite le vecchie caldaie, migliorando la salubrità degli ambienti, contenendo i costi e riducendo le emissioni di CO2.