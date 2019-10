Rimini: sale sull’autobus senza biglietto poi aggredisce controllori e Carabinieri: arrestato

Attualità

Rimini

| 15:04 - 28 Ottobre 2019

Una pattuglia su un bus di linea.

Sale su un autobus della linea extraurbana 4, credendo di poter viaggiare senza biglietto, ma è finito in manette per i reati di resistenza, violenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale e false indicazioni sulla propria identità, un 26enne di nazionalità marocchina. I fatti sono avvenuti sabato mattina. Dopo un paio di fermate, sul mezzo sono saliti i controllori che, oltre che ai passeggeri, hanno chiesto il titolo di viaggio anche al giovane. Questi non solo si è rifiutato di esibire biglietto o l'abbonamento, ma ha iniziato a inveire contro gli operatori e a colpire le porte con forza per poter guadagnare la fuga. Sul posto sono stati fatti intervenire i carabinieri contro i quali il 26enne ha iniziato a proferire frasi oltraggiose e minacce e li ha inoltre spintonati per tentare di fuggire. Una volta bloccato è stato condotto in caserma per il riconoscimento: qui, privo di documenti, ha fornito false generalità. Una volta proceduto al foto segnalamento è stato arrestato e processato per direttissima. L’arresto è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato la pena di mesi 10 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.