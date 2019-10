Venerdì 1 novembre si aprono le iscrizioni alla Podistica di Santa Lucia

Sport

28 Ottobre 2019

Domenica 8 dicembre torna la 46^ Podistica di Santa Lucia – 4° Memorial Sergio Paci, la gara competitiva di 13,650 km in terra di Rubicone. L’associazione Ridetowin col contributo di RomagnaBanca – Credito Cooperativo organizza nell’ambito della Fiera di Santa Lucia, la 46esima edizione della manifestazione competitiva che partirà dalla via Rubicone destra, per attraversare i Comuni di Savignano e Gatteo. La gara prenderà avvio alle 9,30 di domenica 8 dicembre – le iscrizioni si apriranno il 1° novembre prossimo e si chiuderanno 15 minuti prima dello start ufficiale – da via Rubicone destra, all’altezza del civico 220. In contemporanea partirà anche la competizione riservata ai giovani (categorie promesse, pulcini ed esordienti). La categoria primi passi si misurerà su un tracciato di 600 metri, non competitivi. Alle 9,30 si svolgerà anche una corsa non agonistica sul tracciato di 13,650 km e sono previste due camminate ludico-motorie sui 6,5 e 2,5 km.

Per informazioni ed iscrizioni, m.evangelisti68@gmail.com – 339/8547010, oppure ci si potrà loggare nella sezione Podistica Santa Lucia del sito Endu.