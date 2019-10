Riparte il servizio di Piedibus a San Giovanni in Marignano, 65 i bambini aderenti

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:46 - 28 Ottobre 2019

Riparte il piedibus a San Giovanni in Mariganno.

Riparte il Piedibus per l'anno scolastico 2019-2020 con l'adesione di ben 65 alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo statale di San Giovanni in Marignano. Lunedì mattina a salutare e complimentarsi con i bambini ed i preziosissimi volontari accompagnatori c'erano la dirigente Scolastica Nadia Vandi, il sindaco Daniele Morelli, l'assessore alla pubblica istruzione Michela Bertuccioli, la consigliera con delega alla sostenibilità ambientale Veronica Benelli e il pesidente di Scuolinfesta Marco Morelli.



Camminare quotidianamente ha effetti sull’ambiente e sulla congestione delle città, ma è anche uno strumento per attivare la mente, coltivare uno spazio per conoscere gli altri, ed esplorare con curiosità il territorio e le persone che lo abitano. Per questo il Comune di San Giovanni in Marignano aderendo dal 2015 al progetto educativo della Regione Emilia-Romagna “Siamo Nati per camminare”, promuove la mobilità sostenibile e la possibilità di valorizzare esperienze concrete, come il Piedibus, ossia il camminare insieme fino a scuola, tra le soluzioni alternative e virtuose. La campagna coinvolge le bambine e i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano, con il coordinamento dell’Associazione Scuolinfesta, così come indicato da Delibera di Giunta. Il progetto è anche inserito nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto Scolastico, evidenziandone il valore e la qualità dell’esperienza.



«Siamo felici che ogni anno si ripeta questa positiva esperienza che vede adulti e bambini camminare insieme verso scuola. L'arrivo dei bambini con i loro gilet gialli, riempie di gioia e colore le mattinate e rappresenta un'importante occasione per i più piccoli di conoscere ed esplorare il loro paese, ma anche di cominciare la mattinata all'aria aperta. Ci auguriamo che questo progetto possa continuare a regalare questi numeri importanti nelle adesioni ed il riscontro positivo nelle sensazioni dei partecipanti».



Chiunque volesse aderire, sia bambini che accompagnatori, può farlo in qualunque momento consultando l'associazione Scuolinfesta che si occupa del coordinamento della proposta.