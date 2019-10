Il Chiosco di Bacco presenta le prelibatezze autunnali: creatività e territorio

Attualità

Poggio Torriana

| 12:35 - 28 Ottobre 2019

Chiosco di Bacco in via Santarcangiolese a Poggio Torriana.

Il Chiosco di Bacco ha ormai spento la ventiquattresima candelina ed ora si veste dei colori dell’autunno. E’ passato tanto tempo da quando Daniela e Roberto, ancora fidanzati, con l’aiuto del padre della ragazza decisero di trasformare il loro vigneto in un localino in cui si servivano piade, cassoni ed aperitivi. Ma la voglia di crescere, i continui corsi, l’informazione, la passione e la dedizione, oltre che l’innata predisposizione per il mangiar bene, hanno trasformato in poco tempo “il chioschetto di piade” in un sacrario del buon gusto a Poggio Torriana in Provincia di Rimini, in un’atmosfera raffinata ed elegante, facendo vivere un’esperienza indimenticabile di gusti e profumi. A prendere parola è proprio Roberto Cenni:



Il piatto forte è sempre stato la carne... La carne che utilizziamo è frutto di una ricerca dettagliata e costante. Abbiamo cura della nostra clientela e ricerchiamo per loro sempre il prodotto migliore. Ne trattiamo di vari tipi, le più conosciute sono la razza marchigiana, la chianina e la romagnola, ma serviamo anche vere chicche come il Wagyu, un prodotto unico e speciale, conosciuto da appassionati e gourmet di tutto il mondo. La carne è sicuramente un nostro cavallo di battaglia, ma sarebbe un peccato non assaggiare anche tutto il resto.



Cosa vorrebbe trasmettere con la sua cucina? L’amore per il nostro lavoro, il gusto per il gusto. Come scelta aziendale abbiamo deciso di non rifornirci solamente di prodotti della zona, ma di spaziare a 360 gradi con chicche particolari e sfiziose che provengono sia Italia che dall’estero. Ne sono un esempio il prosciutto patanegra o la carne di Angus Scozzese. Non diamo mai niente per scontato. Viaggiamo, osserviamo, accettiamo consigli e critiche costruttive. Ricerchiamo quotidianamente la qualità e studiamo giorno per giorno la presentazione dei nostri piatti per creare il giusto compromesso.





Il Chiosco si tinge di colori caldi come le foglie che cadono dagli alberi e l’atmosfera del bellissimo ristorante si vestirà della magia ed il profumo delle pietanze autunnali. Il Chiosco proporrà ai loro clienti piatti tipici e gourmet, studiati e selezionati per rendere la cena un vero percorso sensoriale. Per prenotazioni: 333 306 0279. Chiosco di Bacco, via Santarcangiolese, 62 47825 Poggio Torriana (Rimini).



Sara Ferranti