Telecamere a Morciano di Romagna: tutto pronto per l’inizio dei lavori

| 12:19 - 28 Ottobre 2019

A Morciano di Romagna stanno per accendersi gli occhi delle telecamere. L’obiettivo è quello di dare avvio ai lavori per l’installazione del nuovo impianto di videosorveglianza entro il Natale. Lo annuncia il sindaco Giorgio Ciotti, che aveva fatto della sicurezza uno dei temi portanti delle sue linee di mandato.



“Anche l'ultimo documento necessario al fine di procedere con l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza nel territorio del comune di Morciano di Romagna è stato consegnato dal comune stesso alla Centrale Unica di Committenza della Valconca – conferma Ciotti -. Questa ha il compito di individuare la ditta vincitrice dell'appalto. Il documento, di circa 80 pagine, prendi il nome Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti. Un documento che deve prendere in considerazione i vari oggetti necessari al nuovo impianto e trovare le soluzioni ai problemi eventualmente individuati. In sostanza il documento, realizzato dallo studio tecnico ingegnere Cenni, analizza il rapporto che ci sarà tra il nuovo impianto di videosorveglianza, la pubblica illuminazione, i cavidotti, le alimentazioni elettriche e quant'altro. Si tratta di un documento la cui realizzazione ha comportato una certa difficoltà stante che per il nuovo impianto verranno utilizzati i cavidotti esistenti della pubblica illuminazione i quali, risalendo anche a molto tempo indietro, sono stati tutti verificati affinché siano compatibili con le nuove norme. Ora che è tutto compiuto ci aspettiamo davvero di poter avviare i lavori prima delle prossime festività natalizie”.



L’acquisto delle telecamere a sarà possibile anche grazie al contenimento dei costi della politica voluto espressamente dall’amministrazione del sindaco Giorgio Ciotti. Si rammenta, infatti, che fin dal suo insediamento, avvenuto nel 2017, la Giunta aveva deciso di decurtare in maniera considerevole le indennità spettanti a primo cittadino e assessori. I risparmi ottenuti sono stati quasi interamente investiti sul fronte della sicurezza con il finanziamento del progetto relativo alla videosorveglianza.