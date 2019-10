Attualità

Coriano

| 11:00 - 28 Ottobre 2019

Lavori a Coriano.

Come già anticipato, in via Monte Poggio è stata completata la tombinatura del fosso che ha permesso l’allargamento della carreggiata in via Il Colle la realizzazione dell’incrocio.

Il 10% dell’investimento da parte del Comune di Coriano che ha messo a disposizione 5’718,77 euro, ha permesso, grazie al contributo del Consorzio di Bonifica di effettuare lavori per 51’468,95 euro.