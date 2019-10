Calcio, tante soddisfazioni nel weekend delle giovanili della Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

28 Ottobre 2019

Andrea Tarasconi a segno con la Juniores.

Nel weekend della quarta vittoria consecutiva della prima squadra, tante partite e soddisfazioni anche dai giovani gialloblu in campo con ben 6 squadre.

Sabato pomeriggio ha iniziato la Juniores con una bellissima vittoria nel derby con la Vis Misano: 3-2 il risultato finale per i ragazzi di Girolomoni grazie alle reti di Raffaelli, Tarasconi e Romani e al rigore parato da Casali.

Niente da fare invece per gli Allievi impegnati nella sfida casalinga con la Fya Riccione che si è imposta 0-2 in un match in cui la squadra di Bacchini nonostante l’ottima prestazione ha pagato la maggiore fisicità degli avversari riccionesi.

Pareggio esterno per i Giovanissimi 2006 di Ballarini che sul campo dell’Accademia Rimini hanno strappato un pirotecnico 3-3 (a segno Tirincanti, Verni, Scrillati); l’altra squadra Giovanissimi di Tonelli/Dradi è incappata invece n un ko interno con l’Asar Riccione (0-2 il risultato per gli ospiti).

Nel weekend in campo anche gli Esordienti 2008 che sono scesi in campo a Riccione con la consueta formula fair play (3 tempi da 20 minuti): nella gara con la Fya Riccione tanti gol per i giovani di Ortalli a segno con Croce, Cangini, Markaj, Mariani.

Domenica mattina bella partita giocata nello stadio per i Pulcini 2009 con gli amici della Vis Misano.